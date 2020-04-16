КС РФ постановил, что требования на залоговое имущество не могут предъявляться бессрочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что требования кредитора на имущество, оставленное в залог до погашения долга, не могут предъявляться бессрочно в случае, если договором займа такие сроки не урегулированы. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать абзац второй пункта 1 статьи 335 Гражданского кодекса (ГК) РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он предполагает, что залог, срок действия которого не определен соглашением сторон, прекращается по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 367 данного Кодекса, т. е. при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства не предъявит требование об обращении взыскания на предмет залога", - говорится в документе.

Как следует из материалов дела, в КС обратился Сергей Тюрин, который предоставил свою недвижимость другому гражданину для обеспечения договора займа. Гражданин не смог вернуть долг кредитору вовремя, после чего тот обратился в суд общей юрисдикции и потребовал взыскать в счет погашения долга имущество Тюрина.

Иск был подан кредитором в суд спустя два года после наступления даты, которая была указана в изначальном договоре для возврата долга. Однако суд, невзирая на это, постановил взыскать имущество Тюрина в пользу кредитора. Оспорить это Тюрину не удалось, после чего он обратился в КС с требованием признать названный пункт ГК неконституционным, так как он позволяет бессрочно предъявлять претензии на залоговое имущество.

Конституционный суд признал норму ГК не противоречащей основному закону страны, разъяснив его смысл. КС также указал, что решение суда общей юрисдикции в Москве, которое вынесено по делу Тюрина, должно быть пересмотрено с учетом позиции Конституционного суда.