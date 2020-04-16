Песков: РФ выскажет позицию по всемирному перемирию в условиях пандемии в ближайшие дни

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Позиция России относительно инициативы о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса будет сформулирована в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что она [позиция] будет в ближайшие дни сформулирована", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли президент РФ Владимир Путин переговорить по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и высказать свое отношение к его инициативе о глобальном перемирии.

Что касается самого контакта двух лидеров, то, по словам Пескова, "на сегодня, на завтра в планах этого телефонного разговора нет".

Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент помощники лидеров осуществляют контакты на рабочем уровне. "Проговариваются различные нюансы этой инициативы", - уточнил он. "Здесь очень важно сопоставление позиций всех глав - государств "пятерки". И помощники сейчас этим занимаются", - указал Песков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью радиостанции Radio France internationale 15 апреля заявил, что рассчитывает на поддержку его инициативы со стороны Путина. Он добавил, что с того времени, как получил твердое подтверждение от других лидеров "пятерки", не разговаривал с российским лидером, но надеется это сделать "в ближайшие несколько часов". Макрон отметил, что свое согласие уже дали председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Президент Франции подчеркнул, что как только одобрение будет получено и со стороны Путина, стороны смогут провести общую видеоконференцию и таким образом "распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно".

23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также обратился к сторонам, участвующим в региональных вооруженных конфликтах, незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и установить гуманитарную паузу на фоне стремительного распространения во всем мире коронавируса. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что этот призыв к перемирию на фоне распространения коронавирусной инфекции должен быть услышан всеми сторонами региональных вооруженных конфликтов во избежание гуманитарной катастрофы общемирового масштаба.