Член СПЧ: социальные поправки к конституции стали особо актуальными в условиях пандемии

"Сейчас в условиях пандемии очень актуализировался социальный блок поправок [к конституции]. И граждане на личном примере увидели, насколько эти поправки социального блока актуальны особенно в условиях всеобщего финансово-экономического кризиса, падения цен на нефть, в условиях, когда при пандемии временно останавливаются предприятия, проблемы у малого и среднего бизнеса", - сказал Брод.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Социальный блок поправок к конституции стал особенно актуальным в условиях распространения коронавируса, основные предлагаемые изменения уже реализуются. Такое мнение выразил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в ходе межрегионального вебинара Общественной палаты РФ, посвященного изменениям в основном законе.

По его словам, заложенные в поправках к конституции и послании президента РФ Владимира Путина тезисы сейчас реализуются на практике. "Это и повышается размер больничных, это меры, стимулирующие сохранение занятости, это и размеры больничного пособия по безработице приравниваются к МРОТ, обеспечивается доступная качественная медицинская помощь. Мы видим, что по всей стране на наших глазах возводятся новые больницы, переоборудуют действующие [больницы] под лечение больных с коронавирусной инфекцией", - отметил член СПЧ.

Он напомнил, что государство также принимает меры по поддержке предпринимательства. В частности, "снижаются страховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, происходит отсрочка налоговых выплат", добавил Брод.

"Я думаю, что эти меры правительства, которые были заложены и в послании президента, и в поправках и сейчас принимаются по мере развития ситуации, показывают то, насколько важно, чтобы они были закреплены в основном законе и снабжены соответствующими подзаконными актами. Это все в целом увеличивает доверие общества и к сути поправок, и к самой конституционной реформе", - подчеркнул Брод.

Отложенное голосование

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.