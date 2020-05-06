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И.о. мэра Нижнего Новгорода стал Юрий Шалабаев

В среду гордума досрочно прекратила полномочия главы города Владимира Панова

ТАСС, 6 мая. Обязанности главы Нижнего Новгорода будет исполнять первый заммэра города Юрий Шалабаев, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

В среду гордума досрочно прекратила полномочия главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, который переходит на работу в госкорпорацию "Росатом". Согласно уставу города, глава Нижнего Новгорода избирается гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В случае досрочной отставки мэра его полномочия исполняет первый замглавы администрации. 30 апреля кресло первого заммэра города покинула Наталия Казачкова, 6 мая на эту должность назначен Юрий Шалабаев.

"По уставу города обязанности главы возлагаются на первого заместителя главы. Им является Юрий Шалабаев", - отметила собеседница агентства.

Шалабаев родился в 1980 году в городе Горький (сейчас Нижний Новгород). В 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности "Финансы и кредит". Является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019".

Работал заместителем министра финансов Нижегородской области, в конце 2019 года назначен замглавы администрации Нижнего Новгорода.

Теги
РоссияНижегородская область
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