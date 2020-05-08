Путин: путь советских людей к Победе был героическим и жертвенным

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Советские войска взяли штурмом Берлин весной 1945 года, пройдя через ад самой кровопролитной войны в истории, и этот путь советских людей к Победе был героическим и жертвенным. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин в обращении по австрийскому телевидению ORF по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма.

Путин поблагодарил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца "за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом".

"Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа, - отметил Путин. - Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир".

По словам российского лидера, Россия будет помнить вклад в разгром нацизма "союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста".