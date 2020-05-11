Рябков заявил, что Россия и США прорабатывают вопросы взаимной помощи в условиях пандемии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Москва и Вашингтон по линии профильных ведомств прорабатывают вопросы взаимной помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вопросы помощи, как и вопросы взаимодействия, по линии профильных служб в этой сфере присутствуют в повестке дня нашего диалога, - сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Кое-что находится в проработке".

"Более конкретно мы пока ничего не можем сообщить", - добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят России аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время состоявшегося ранее в этот день телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее о переговорах Путина и Трампа сообщила пресс-служба Кремля. Она отмечала, что в числе обсуждаемых тем было противодействие пандемии, в том числе предложение американской стороны направить в РФ партию медицинского оборудования.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Россия воспользуется предложением США о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.