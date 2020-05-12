Уволенную за маевку чиновницу в Новороссийске исключили из "Единой России"

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко, уволенную за нарушение ограничительных мер в период пандемии, исключили из партии "Единая Россия". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Краснодарского регионального отделения партии.

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Ранее в местных сообществах в социальных сетях была опубликована видеозапись, из которой стало известно, что на майских праздниках Демченко устроила пикник на природе, нарушив тем самым санитарные нормы. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщал, что чиновница после данного инцидента покидает свой пост.

"Заместителя главы Новороссийска Екатерину Демченко исключили из "Единой России". Партийцы отметили, что подход к противоправным действиям тех, кто работает во власти, жестче, и они несут повышенную ответственность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба во вторник заявил о недопустимости двойных стандартов трактовки ограничительных мер для чиновников. "В Новороссийске на базе отдыха было какое-то праздничное гуляние, в том числе с участием сотрудников мэрии. Мы не можем допустить, чтобы власть имела двойные стандарты: для жителей нельзя, а для власти можно? Нет, коллеги, для власти в первую очередь запрет - для сотрудников муниципалитетов и для сотрудников краевой администрации", - отметил глава региона.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию.