Захарова: Чехия пока не ответила на предложение РФ обсудить двусторонние отношения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Праге уведомило МИД Чехии о готовности российских дипломатов к консультациям по поводу двусторонних отношений, но пока не получило ответа. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указания провести консультации с руководством Министерства иностранных дел Чехии на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Но ответной реакции от чешской стороны пока не было", - сказала она.