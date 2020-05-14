{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова: Чехия пока не ответила на предложение РФ обсудить двусторонние отношения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Праге уведомило МИД Чехии о готовности российских дипломатов к консультациям по поводу двусторонних отношений, но пока не получило ответа. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указания провести консультации с руководством Министерства иностранных дел Чехии на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Но ответной реакции от чешской стороны пока не было", - сказала она.

 

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Депутаты НАО и Архангельской области должны до 14 июля принять решение о референдуме
В этом случае референдум может быть назначен на единый день голосования 13 сентября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС