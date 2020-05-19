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Посол России заявил, что США вряд ли удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

Его действие прекращается 18 октября

ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Попытки администрации США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана вряд ли увенчаются успехом. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в интервью, приуроченном к 100-летней годовщине российско-иранских отношений.

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"Действие оружейного эмбарго прекращается 18 октября 2020 года. Думаю, что неуклюжие попытки американцев этому воспрепятствовать вряд ли увенчаются успехом", - сказал он. Дипломат добавил, что "США сами грубым образом нарушили международное право, не выполнили свои собственные обязательства, а теперь пытаются сподвигнуть другие государства пойти по этому же пути".

По его словам, "Россия не видит никаких проблем с тем, чтобы снять эмбарго и продолжить сотрудничество с Ираном в военно-технической сфере". "Если иранская сторона подаст конкретные заявки, то они будут самым внимательным образом изучены в соответствии с международными нормами", - отметил Джагарян.

В опубликованном 13 мая заявлении постоянного представительства США при ООН говорится о том, что в Вашингтоне считают необходимым усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении исламской республики, так как более не являются членом иранской ядерной сделки. Он подчеркнул, что для продления эмбарго нет никаких причин и его срок должен истечь так, как это предусмотрено в соответствующей резолюции СБ.

Теги
СШАИранРоссия
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