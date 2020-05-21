Главы МИД РФ и Турции подтвердили важность подготовки саммита "астанинской тройки"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону взаимодействие по сирийскому вопросу и подтвердили важность подготовки саммита "астанинской тройки" (Россия, Турция и Иран), который должен состояться в Тегеране.

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций СБ ООН. В этой связи подтверждена приверженность договоренностям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран - гарантов астанинского формата. Министры подчеркнули важность подготовки очередного саммита "астанинской тройки", намеченного к проведению в Тегеране", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.