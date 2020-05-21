Захарова назвала неуместными попытки использовать ВОЗ в политических играх

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спекуляции вокруг работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и попытки использовать ее для сведения политических счетов неуместны. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страны - участницы 73-й сессии ВОЗ "подтвердили настрой наращивать потенциал консолидированного взаимодействия перед лицом опасного глобального вызова". "Именно в этом истинная миссия данной организации, поэтому особенно неуместны периодически возникающие спекуляции вокруг нее и попытки превратить ВОЗ в площадку для сведения неких политических счетов", - подчеркнула Захарова.

73-я сессия ВОЗ состоялась в режиме телеконференции 18-19 мая в Женеве. По ее итогам консенсусом была принята резолюция, которая, в частности, призывает к оценке международных мер реагирования на пандемию, в том числе со стороны ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. 14 апреля он заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса.

18 мая американский лидер опубликовал в Twitter письмо гендиректору ВОЗ, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы она гарантировала проведение реформ, пригрозив окончательным прекращением финансирования, если этого не произойдет.