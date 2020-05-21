ЦИК опубликовал постановление для подготовки к голосованию по поправкам к конституции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. ЦИК РФ опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

Как отмечается в документе, опубликованном в четверг на официальном сайте Центризбиркома, постановление принимается "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Согласно постановлению, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по конституции.

В частности, избиркомы снова могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Перечисление денежных средств комиссиям ранее было приостановлено постановлением ЦИК от 27 марта. Кроме того, МИД и Минобороны РФ теперь могут возобновить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории России.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о внесении поправок в конституцию. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.