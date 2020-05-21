Эксперт: РФ бессмысленно сохранять участие в Договоре по открытому небу после выхода США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. России нецелесообразно оставаться в Договоре по открытому небу после того, как США покинули соглашение, потому что это даст Вашингтону преимущество в осведомленности о состоянии российских вооруженных сил. Такое мнение в четверг в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

"Для России нецелесообразно сохранять свое собственное участие в договоре после выхода из этого соглашения США, потому что европейские страны НАТО в рамках этого договора все равно смогут совершать полеты над российской территорией, - сказал Суслов. - Если РФ останется в договоре, пойдет игра в одни ворота, потому что США будут по-прежнему получать информацию о состоянии и дислокации российских вооруженных сил от своих европейских союзников по НАТО, остающихся в соглашении, а самолеты РФ не смогут летать над территорией США. РФ, естественно, не получит соответствующую информацию об американской армии от европейцев".

По словам аналитика, решение США о выходе из соглашения приведет к дальнейшему обострению военно-политической обстановки в евроатлантическом регионе и еще большему ухудшению отношений России с НАТО.

"Договор по открытому небу был одним из немногих сохранившихся элементов обеспечения предсказуемости и прозрачности, - добавил специалист. - В рамках этого договора стороны могли совершать полеты и получать достоверную информацию о состоянии и дислокации вооруженных сил друг друга".

Отказ от обязательств

Выход США из соглашения продолжает курс Вашингтона на обретение большей свободы действий на международной арене, констатировал эксперт. Как обратил внимание собеседник агентства, представители Республиканской партии США крайне негативно относятся к договорам, ограничивающим "свободу рук" США в военной сфере. Он указал, что подобный курс сформировался у республиканцев еще в середине 1990-х годов, а в настоящий момент, в период конфронтации с Китаем и РФ, они лишь укрепились в этих представлениях.

"В США, по крайней мере, среди республиканского истеблишмента, возобладало мнение, что ограничительные соглашения мешают США нарастить свою мощь для победы над Россией и Китаем. И для того, чтобы одержать верх в новой конфронтации, надо максимально развязать себе руки, - резюмировал эксперт. - Плюс, США не скрывают, что они используют угрозу гонки вооружений как элемент давления в отношении Москвы и Пекина, что они в силу своего экономического потенциала могут себе позволить новую гонку вооружений, а Китай и тем более Россия не могут. Поэтому, если начнется новая гонка вооружений, то она закончится для РФ примерно так же, как для СССР, считают американцы, то есть она Россию измотает, обескровит и приведет к краху".

Договор по открытому небу

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении договора и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва вскоре ответила зеркально.