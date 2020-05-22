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Выход США из Договора по открытому небу
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Медведев назвал выход США из ДОН очередным шагом по разрушению архитектуры безопасности

Зампред Совбеза РФ отметил, что США так и не дали вразумительных ответов на вопросы России относительно нарушений Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) является очередным шагом американских властей на пути разрушения международной архитектуры безопасности. Такое мнение он высказал в пятницу в своих социальных сетях.

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"Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности", - отметил он.

По мнению замглавы Совбеза, Вашингтон так и не дал вразумительных ответов на вопросы РФ касательно американских нарушений Договора по открытому небу. "США так и не дали вразумительных ответов на наши обоснованные вопросы по их собственным многочисленным нарушениям договора, - добавил он. - В частности, они ввели максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов, ограничения для полетов над Алеутским архипелагом, установили необоснованные лимиты по высоте полета наших самолетов наблюдения. Список можно продолжить".

Медведев выразил надежду, что краеугольные договоренности в сфере контроля над вооружениями не пострадают "в пылу американской предвыборной борьбы". "Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договоренности в сфере контроля над вооружениями, - отметил он. - Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ - последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия - за его сохранение без каких-либо предусловий".

 

 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАВыход США из Договора по открытому небу
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