Антонов заявил, что у РФ есть адекватный ответ на выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва всегда может адекватно ответить на любые шаги Вашингтона, в том числе в отношении Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга посол России в США Анатолий Антонов.

"Первое заявление российской стороны очень спокойное, конструктивное, я считаю, прагматичное. Мы не делаем трагедии из этого шага. У нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединенных Штатов Америки. Очень печально, очень грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности", - сказал дипломат.

По мнению Антонова, этот договор не устарел, он востребован и необходим. По его словам, решение США по выходу из него не является конструктивным шагом по укреплению стратегической стабильности.

Посол также отметил, что в четверг, как только появилась информация о решении США в отношении ДОН, в американском политологическом сообществе практически произошел "взрыв". "Прошел очень сильный, я увидел по крайней мере, водораздел между сторонниками жесткой линии в международных отношениях и сторонниками той линии, которая предполагает развитие конструктивного взаимодействия на международной арене, тех людей, политологов, бывших сотрудников Госдепартамента, Совета национальной безопасности, Пентагона и даже разведывательного сообщества, которые говорили о полезности этого договора, о неправильном шаге американской стороны по началу выхода из этого договора", - добавил он.

Интересы стран

Как отметил посол РФ, договор отвечает интересам безопасности всех стран, включая Соединенные Штаты.

"Твердо убежден, что этот договор полезен всем. Он отвечает интересам безопасности, в первую очередь, конечно же, безопасности европейских государств, России, США, Канады, - сказал он. - И вчерашнее официальное решение запустить процедуру выхода из этого договора больно и жестко ударит по оставшимся элементам системы стратегической безопасности или архитектуры договоров по международной безопасности и архитектуре договоров по контрою над вооружениями".

Антонов также добавил, что вчерашнее решение США о выходе из Договора не стало неожиданностью.

"То, что США все-таки приняли такое неконструктивное решение в отношении данного договора, это свидетельствует о последовательной линии администрации США по отказу от многосторонних договоренностей, которые определяют рамки поведения нормального, цивилизованного государства в современном мире", - добавил дипломат.