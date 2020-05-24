Захарова заявила, что США не собирались обсуждать претензии к России по ДОН

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США готовили общественное мнение к своему объявлению о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), при этом не собираясь обсуждать декларируемые претензии к РФ в рамках предусмотренного соглашением механизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью передаче "Своя правда" на телеканале НТВ .

"США, наверное, каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их шагу, их действиям, которые они предприняли. Они говорили, что у них много претензий к России [по исполнению ДОН]. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в данном случае обвинения в адрес России - это "в очередной раз лишь предлог для оправдания собственных действий" со стороны США.

"На протяжении всего последнего времени, не только нескольких месяцев, а я бы сказала нескольких лет, при разных администрациях, Вашингтон взял курс на то, чтобы снять с себя какие-либо обязательства, которые, с их точки зрения, связывали им руки, не давали им право на возможное маневрирование в сфере вооружений, стратегической стабильности, безопасности", - добавила Захарова.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.