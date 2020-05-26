Лавров: РФ подойдет к анализу ситуации вокруг ДОН в соответствии со своими интересами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия подойдет к анализу ситуации вокруг Договора по открытому небу предельно взвешенно, с опорой на свои собственные интересы. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая прежде всего Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", - отметил министр.

Россия отказывает в проведении мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в соответствии с международным правом, это предусмотрено в самом Договоре по открытому небу (ДОН).

"Эта наша позиция прочно опирается на положения самого договора, который предусматривает отказ от мониторинга 10-километровой зоны от границы государств, которые не являются членами этого договора", - сказал министр. По его словам, США приводят отказ на полеты у границ Абхазии и Южной Осетии в качестве примера нарушения Россией Договора по открытому небу.

"То, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, ничего не меняет. Это наша позиция и она в полной мере соответствует международному праву", - подчеркнул Лавров.

Режим полетов над Калининградской областью в рамках Договора по открытому небу полностью зеркален режиму над Аляской.