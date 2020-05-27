Кремль позже сообщит, примет ли Путин участие в саммите по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ответ на приглашение президента России Владимира Путина на виртуальный саммит по вакцине от коронавируса пока не формализован, о нем будет объявлено позже. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Оно [приглашение] получено по дипломатическим каналам, - отметил он. - Как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим".

Приглашение Путину направил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правительство этой страны 4 июня проведет Global Vaccine Summit 2020. Как отметили в британском посольстве в Москве, главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.