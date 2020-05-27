Главы МИД России и Швеции обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде обсудили в среду по телефону различные аспекты проблематики разоружения, в том числе ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Внимание было уделено проблематике разоружения, включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве", - указали в министерстве.

Между сторонами состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе с учетом предстоящего в 2021 году председательства Швеции в ОБСЕ. "Подчеркнута необходимость сконцентрироваться на объединительной европейской повестке", - отметили в дипведомстве.

Лавров и Линде также затронули вопрос противодействия распространению коронавирусу. "Констатирована необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии и ее социально-экономических последствий при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения", - отметили в МИД РФ.

Министры обсудили и кризис на Украине. Была подчеркнута безальтернативность комплекса мер по выполнению минских соглашений. При этом российской стороной акцентировано, что договоренности должны выполняться во всей их полноте и последовательности, включая налаживание прямого и устойчивого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском.

Кроме того, главы МИД двух стран рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и в Венесуэле, указали в министерстве.

Двусторонние отношения

Стороны обстоятельно обсудили вопросы российско-шведских отношений с акцентом на продвижение практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. "Прорабатывается возможность организации в начале июня этого года комитета по торговле и экономическому сотрудничеству", - сообщили на Смоленской площади.

"Условлено, что Россия и Швеция и далее будут результативно взаимодействовать в многосторонних региональных форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 гг. председательства России в Арктическом совете", - добавили в дипведомстве.

Также главы МИД обсудили итоги состоявшейся в формате видеоконференции 19 мая министерской сессии Совета государств Балтийского моря. "В развитие предложенной российской стороной программы мер по укреплению сотрудничества была акцентирована важность разработки нового стратегического документа для Балтийского региона до 2030 года", - отметили в МИД РФ.