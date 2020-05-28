Путин и эмир Катара договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани договорились о взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В телефонном разговоре в четверг речь также шла о ситуации на мировых рынках нефти, в Сирии и подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах, выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей".

"Достигнута договоренность о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отметили в Кремле.

Президент РФ и эмир Катара условились "о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году".

"Проведен обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов", - подчеркивает пресс-служба. Также в Кремле констатировали, что "при обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства, акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране".

Путин поздравил эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам.