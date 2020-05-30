Клишас назвал принятие поправок в конституцию гарантией социальной политики государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе. Об этом журналистам в субботу заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, в сложившейся ситуации "поправки доказали свою актуальность, прошли проверку на прочность" и многие решения, законопроекты принимались "именно в их логике". "Вместе с тем, во многом это были антикризисные, пожарные меры. Чтобы управленческие решения принимались в такой логике всегда, нужно закрепить соответствующую ответственность государства в основном законе", - сказал сенатор по итогам заседания рабочей группы, прошедшей в формате видеоконференции.

"Люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно, - продолжил Клишас. - Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем".

Со своей стороны член группы, сенатор Алексей Пушков указал, что "вообще эта эпидемия [коронавируса] стала проверкой для этих поправок". "Эти поправки прошли проверку коронавирусом", - сказал он. Пушков выразил уверенность, что актуальность поправок выросла. "Получилось, что мы с опережением пошли в очень правильном направлении", - заметил он.

"Вы знаете общественное мнение в отношении поправок по здравоохранению - они выходят на первое место. 95% тех, кто принимал участие в опросе (Всероссийского центра изучения общественного мнения - прим. ТАСС) сказали, что поддерживают поправку о доступной и качественной медицине", сказал президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. "Мне очень хочется, чтобы эти поправки были приняты как можно быстрее", - подчеркнул он.

Другой член рабочей группы, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова указала важность включения в конституцию поправки о волонтерах. "Волонтеры - это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости", - сказала она, напомнив, что в период пандемии они доставляли ветеранам продукты и медикаменты. "Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью в частности правительства РФ", - заключила она.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь указал, что в ситуации с пандемией "проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует". Он заметил, что для оказания поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей. "Это показало, что мы сильны", - добавил Косачев. Кроме того, резюмировал сенатор, пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к конституции.

О поправках в конституцию

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.