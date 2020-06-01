Эксперт: протесты в США усилят левое крыло демократов, но это не поможет им на выборах

В ряде штатов в последние несколько дней имели место протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте в Миннеаполисе (штат Миннесота). Во многих американских городах демонстрации перерастали в массовые беспорядки, были случаи мародерства, вандализма. Десятки стражей порядка пострадали, сотни демонстрантов были задержаны.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Протесты и беспорядки, имевшие место в последние несколько дней в США, приведут к усилению ультралевого крыла Демократической партии, однако это, вероятнее всего, не поможет ее кандидату Джозефу Байдену на предстоящих в ноябре президентских выборах. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

"Все это ведет к усилению ультралевацких группировок внутри Демократической партии и вообще на левом фланге", - сказал Коробков. Данные политические силы, как отметил профессор, с самого начала протестов пытались воспользоваться ими для атак на действующую администрацию президента США Дональда Трампа. Как полагает эксперт, демократы, в частности, разочарованы тем, что пандемия нового коронавируса в США в политическом отношении не дала того эффекта, на который они рассчитывали. "Она не привела к катастрофическому падению рейтингов Трампа", - сказал профессор.

Вместе с тем, как подчеркнул политолог, беспорядки и протесты, усиливая левое крыло демократов, одновременно ослабляют позиции партии в долгосрочной перспективе. "Потому что, конечно, политический центр всегда пугается, когда происходят вспышки насилия, когда это становится реально опасно для него самого", - констатировал профессор. Как он отметил, это означает, что позиции Байдена на выборах в ноябре будут несколько ослаблены, а Трампа - усилятся.

Причины социального взрыва

Как констатировал эксперт, начало масштабных демонстраций в стране обусловлено главным образом тремя факторами. "Первый - это рост напряженности в обществе в связи с карантином и изоляцией, - отметил он. - Люди сидят в изоляции уже два месяца, очень часто теряя работу". "Второе - это объективная ситуация с положением темнокожих в стране, которая периодически приводит к взрывам, когда происходят такие события, как с Джорджем Флойдом", - добавил политолог. Как он напомнил, в Миннеаполисе, к примеру, полицейские применяют силу по отношению к темнокожим гражданам гораздо чаще, чем к белым. "Существует огромная диспропорция, которая регулярно приводит к таким взрывам", - отметил он.

Третьим фактором, по словам эксперта, является "та обстановка в стране, которая последовательно создается элитной прессой". Как он пояснил, речь идет о "нагнетании ненависти, которое, естественно, усиливает общественную поляризацию". Как подчеркнул профессор, имеет место "политизация всего в обществе".

Коробков заострил внимание на том, что ультралевое крыло Демократической партии попыталось "воспользоваться инцидентом" в политических целях, однако сейчас беспорядки охватывают многие крупные города. Как констатировал политолог, ситуация "выходит из-под контроля".

В числе ярких представителей леворадикального крыла партии демократов профессор назвал членов Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар (от штата Миннесота) и Александрию Окасио-Кортес (от штата Нью-Йорк). "Задавив [сенатора от штата Вермонта Берни] Сандерса во время праймериз, руководство демократов одержало пиррову победу, послав левым сигнал, что в ходе выборов они не смогут провести своего кандидата. Это подтолкнуло их к более радикальным действиям, направленным, в частности, и против монополии партийной бюрократии", - добавил профессор.

По его мнению, массовые протесты, перерастающие в беспорядки, продолжатся в США по крайней мере до ноября. "Думаю, что будут желающие повторить нечто такое до выборов в ноябре. Последуют взрывы в течение лета и осени, - отметил он. - Всегда может произойти что-то такое, вокруг чего можно начать такую кампанию".

Чему учат исторические прецеденты

Как напомнил Коробков, похожие ситуации "были в Америке неоднократно". "Самый известный период - это 1965-1968 годы. В 1968 году также была расколота Демократическая партия, было очень сильное влияние левых группировок в ней", - отметил профессор. В числе событий, которые привели к этому, он назвал войну во Вьетнаме, покушения на сенатора Роберта Кеннеди и на борца за права темнокожего населения США Мартина Лютера Кинга.

Политолог констатировал, что в то время также происходило много демонстраций, которые перерастали в массовые беспорядки.

"Все это кончилось выдвижением компромиссного кандидата [в президенты США от демократов] - Хьюберта Хамфри и разгромным поражением демократов на выборах, - отметил Коробков. - Ричард Никсон выиграл и стал президентом". "Я думаю, что история в этом плане повторяется, что резкое усиление леворадикалов испугает политический центр и в конечном итоге приведет к усилению позиций Трампа в ноябре", - заключил политолог.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 566 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.