Клишас считает, что общероссийское голосование по конституции можно провести в конце июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ можно провести уже в конце июня.

"Проведение общероссийского голосования сегодня уже становится как никогда актуальным. Можно, я думаю, с учетом всего, что мы обсудили в принципе, конец июня - это уже дата, когда голосование можно проводить", - сказал Клишас в ходе рабочего совещания членов рабочей группы с президентом РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в субботу состоялось заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждались вопросы предстоящего голосования с учетом эпидемиологической обстановки в стране. "Нам кажется, Владимир Владимирович, и многие члены рабочей группы с этим были согласны, что сейчас уже можно вернуться к вопросу о проведении общероссийского голосования", - сказал Клишас, обращаясь к Путину.

Сенатор добавил, что в совещании в формате видео-конференц-связи приняли участие представители многих регионов. "Они тоже говорили, что регионы уже готовы проводить это общероссийское голосование. Принимаются решения по смягчению мер, конечно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", - констатировал Клишас.

О поправках и голосовании

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.