Клишас считает, что голосование по конституции можно провести в конце июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ можно провести уже в конце июня.

"Проведение общероссийского голосования сегодня уже становится как никогда актуальным. Можно, я думаю, с учетом всего, что мы обсудили в принципе, конец июня - это уже дата, когда голосование можно проводить", - сказал Клишас в ходе рабочего совещания членов рабочей группы с президентом РФ в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в субботу состоялось заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждались вопросы предстоящего голосования с учетом эпидемиологической обстановки в стране. "Нам кажется, Владимир Владимирович, и многие члены рабочей группы с этим были согласны, что сейчас уже можно вернуться к вопросу о проведении общероссийского голосования", - сказал Клишас, обращаясь к Путину.

Сенатор добавил, что в совещании в формате видео-конференц-связи приняли участие представители многих регионов. "Они тоже говорили, что регионы уже готовы проводить это общероссийское голосование. Принимаются решения по смягчению мер, конечно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", - констатировал Клишас.