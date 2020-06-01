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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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Посольство РФ рекомендует россиянам в США избегать мест скопления протестующих

Гражданам РФ также рекомендовали строго выполнять предписания властей

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне рекомендует находящимся в США россиянам не приближаться к местам проведения протестов, а также не ездить в города, где имеют место беспорядки. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении диппредставительства в Facebook.

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"Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединенных Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами", - отметили в посольстве.

В заявлении констатируется, что "в связи с непрекращающимися беспорядками в США более чем в 40 городах введен комендантский час". Во многих штатах и федеральном округе Колумбия для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована Национальная гвардия США. "Ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавируса", - подчеркнули в диппредставительстве.

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СШАРоссияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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