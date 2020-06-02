Песков: безопасность граждан РФ в США при необходимости будет обеспечена

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Дипучреждения РФ в США помогут обеспечить безопасность граждан РФ, находящихся в США, если это потребуется из-за происходящих в стране беспорядков, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения и, конечно, в случае, если граждане [России] будут нуждаться в каких-то мерах защиты, это будет им обеспечиваться", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

Песков отметил, что тема происходящих в США беспорядков не поднималась во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений", - объяснил он.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки в связи со смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Согласно оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 5,6 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. В Миннеаполисе в понедельник число задержанных достигло 155, в Нью-Йорке - почти 800, а в Лос-Анджелесе - превысило 900.

Комендантский час действует на территории приблизительно 40 американских городов, в стране мобилизованы почти 67 тысяч служащих Национальной гвардии США.