Песков уверен в безопасности для здоровья голосования по поправкам в конституцию

"На тот момент [о том, что будут] какие-то непосредственные угрозы здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности, говорить не приходится", - сказал журналистам в среду представитель Кремля.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на момент проведения голосования по поправкам к конституции не будет угроз для здоровья россиян при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

По его оценке, сейчас "время становится более безопасным каждый день". "Статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке сейчас достаточно выровнялась, более того, идет устойчивая тенденция на сокращение [количества заразившихся]", - отметил Песков. Также он обратил внимание на то, что "после объявления даты голосования главным санитарным врачом подчеркивалось, что предстоит нам пережить еще два инкубационных периода, что, по прогнозам специалистов, с большой долей уверенности приведет к тому, что эпидемиологическая обстановка будет существенно лучше по сравнению с тем, что было, и с тем, что сейчас".

Пресс-секретарь главы государства отметил важность поправок к конституции. "Каждая из предложенных общественностью, предложенных лидерами общественного мнения, предложенных политиками, предложенных просто гражданами, рабочей группой [по подготовке поправок в конституцию], сама по себе важна. Не менее важны все поправки в конституцию", - уверен Песков. По его мнению, "повестка дня жизни нашей страны не индексируется только мировым кризисом, идет процесс восстановления и общественной жизни, и экономической жизни, регионы с разной скоростью выходят из режима самоизоляции, жизнь восстанавливается". Поэтому представитель Кремля не стал соглашаться с пессимистичными оценками ситуации.

Предстоящее голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.