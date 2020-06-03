Песков: проверка правовых актов по борьбе с коронавирусом находится в компетенции кабмина

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство России не согласовывало с Кремлем решение проанализировать практику применения правовых актов по борьбе с коронавирусом, в том числе регионального уровня, так как такая проверка является прерогативой кабмина. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он переадресовал в правительство вопрос об отношении к такой проверке, затрагивающей в том числе указы мэра Москвы, отметив, что "совершенно необязательно это как-то комментировать из Кремля".

Песков также отрицательно ответил на вопрос, согласовывал ли кабмин эту проверку с Кремлем. "Нет. В данном случае это абсолютная прерогатива правительства, это в его компетенции находится. И, кроме того, [премьер-министр Михаил] Мишустин возглавляет координационный совет [по борьбе с коронавирусом]", - сказал пресс-секретарь президента.

Во вторник сайт кабмина сообщил, что Мишустин поручил проанализировать практику применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, в том числе указов мэра Москвы. Такое поручение было дано Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору, которые должны провести такую работу совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом.

В среду в пресс-службе кабмина отметили, что анализ нормативных актов, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в России, является частью плановой системной работы, которая позволит сделать выводы для подобных ситуаций в будущем.