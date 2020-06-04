Песков не стал комментировать решение ЦИК об электронном голосовании по конституции

"Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком. Не Кремль принимает такие решения, это не прерогатива Кремля", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, почему механизм электронного голосования решено использовать не на всей территории страны, а только в отдельных субъектах РФ.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЦИК РФ провести электронное голосование по поправкам к Конституции России в отдельных регионах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании 2 июня утвердила новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Что касается дистанционного электронного голосования, то в ЦИК ждут заявок от субъектов РФ о желании воспользоваться такой технологией, после чего их предложения будут оценены комиссией. Ранее о желании использовать эту технологию заявили только власти Москвы. Проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.