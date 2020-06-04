В Петербурге заявили о готовности к проведению электронного голосования по конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России посредством дистанционного электронного голосования. Об этом заявила в четверг вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, представляя заявку города на внедрение такого формата волеизъявления на заседании Центральной избирательной комиссии РФ.

"Учитывая имеющийся опыт в Петербурге, мы считаем, что город готов сегодня к проведению дистанционного электронного голосования, и я просила бы членов ЦИК поддержать заявку Санкт-Петербурга", - сказала Потехина.

По ее словам, есть три основные причины, почему Петербург обратился с заявкой на использование при проведении голосования в том числе и формата электронного голосования. Во-первых, санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе на фоне пандемии коронавируса остается сложной, и ограничения снимаются крайне осторожно.

"Правительство города и городская избирательная комиссия сегодня принимают все необходимые меры, чтобы сделать процесс голосования максимально удобным, прозрачным. Мы уже сформировали необходимый запас средств защиты для всех участников голосования, у нас работает более 30 лабораторий, через которые мы проведем тестирование всех членов избирательных комиссий и наблюдателей", - отметила вице-губернатор. Ведется активная подготовка помещений для голосования для маршрутизации голосующих. "Но тем не менее, мы понимаем, что в таком большом городе есть множество людей, которые очень тревожатся по поводу эпидемической ситуации", - сказала она.

Вторая причина, по ее словам, состоит в том, что "существенное число наших горожан сегодня проживает на дачах". По приведенным ей данным, на дачных участках сейчас находятся более 1 млн жителей. "И это другой субъект. Это - Ленинградская область, и мы, конечно, хотим позаботиться о том, чтобы у питерских дачников тоже была комфортная возможность принять участие в голосовании", - добавила она.

В качестве третьей причины она назвала то, что Петербург активно развивает все виды цифровых услуг и выстраивает взаимодействие с жителями через электронные сервисы, и для большинства горожан цифровая среда уже стала удобным и привычным инструментом коммуникации. По данным, представленным вице-губернатором, в Петербурге находятся 3,846 млн избирателей, из них 1,76 млн имеют подтвержденный доступ к единой системе идентификации.

"Учитывая все эти факторы, мы хотели бы, чтобы Центральная избирательная комиссия рассмотрела для жителей Петербурга возможность использовать при проведении общероссийского голосования, в том числе формат дистанционного электронного голосования", - резюмировала она.