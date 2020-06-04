ЦИК усомнился в возможности качественно провести электронное голосование в Петербурге

ЦИК в четверг предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Красноярскому краю, Карелии и Санкт-Петербургу было отказано.

"По Санкт-Петербургу я хочу сказать отдельно, у них действительно потрясающая электронная база, очень мощные разработки, в некоторых направлениях опережающие Москву, со стороны исполнительной власти очень много сделано для этого. Но есть проблемы, они связаны с качеством и способностью городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что также есть риски технического свойства, а именно - сопряжение с московской системой.

По словам Памфиловой, в случае Красноярского края единственная проблема имеет технический характер. "Они по всем параметрам готовы, кроме технического, потому что технически (это наша проблема, а не региона) мы не готовы, исходя из очень большой часовой разницы", - подчеркнула председатель ЦИК.

Говоря о Карелии, Памфилова отметила, что заявка региона была, на первый взгляд, поздно передана. Кроме того, по ее словам, также есть несколько технических нюансов, которые не позволяют субъекту провести дистанционное электронное голосование по поправке в конституцию. "Риски очень большие, при всех плюсах есть небольшие минусы, которые могут сорвать все, вы не можете этого допустить во время общероссийского голосования", - сказала Памфилова.

Во время заседания члены ЦИК проголосовали следующим образом: Москва - 12 человек за, 1 против; Санкт-Петербург - 2 за, 5 против, 6 воздержались; Нижегородская область - 10 за, 2 против, 2 воздержались; Красноярский край - 4 за, 3 против, 6 воздержались; Карелия - 6 за, 1 против, 6 воздержались.