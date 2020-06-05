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Мишустин в поздравлении новому премьеру Белоруссии подтвердил готовность к сотрудничеству

Премьер пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на должность премьер-министра Республики Беларусь и подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства РФ.

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"Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.

Мишустин выразил удовлетворение поступательным развитием добрососедских, партнерских и союзнических двусторонних отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Успешно реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях", - добавил он.

Премьер пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. В четверг Лукашенко назначил нового премьер-министра, которым стал Головченко - выпускник МГИМО МИД РФ, занимавший ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики. Кроме того, состоялось назначение двух вице-премьеров и ряда министров.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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