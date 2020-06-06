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Россия уверена, что НАТО будет делиться с США данными о полетах над территорией РФ

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Россия уверена, что страны НАТО будут делиться с США данными о полетах над российской территорией после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос ТАСС.

"У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов, - сказал дипломат в беседе с российскими журналистами. - Это очень серьезный вопрос, который требует очень внимательного осмысления и определения того, что мы должны делать в данной ситуации".

"Самое главное - мы спокойно реагируем на положение дел. Внимательно изучаем, смотрим за линией поведения как западных государств, так и США, - отметил Антонов. - Уверен, что после определенного времени будут приняты адекватные шаги, чтобы обеспечить безопасность российского государства".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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