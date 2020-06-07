Эксперт назвал предложение США помочь с последствиями ЧП в Норильске символическим жестом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Слова госсекретаря США Майкла Помпео о готовности Вашингтона помочь России устранить последствия разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске - это лишь символический жест, так как техническая организация таких консультаций займет много времени. Об этом заявил в воскресенье ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По его словам, само по себе данное предложение является оправданным, ведь Соединенные Штаты сталкивались с подобной проблемой в апреле 2010 года, когда в результате взрыва на платформе Deepwater Horizon 4,9 млн баррелей нефти попали в воды Мексиканского залива. "Однако это символический жест. Организовать такую помощь очень тяжело, технически ее подготовка занимает много времени, - обратил внимание эксперт. - А в политике редко бывает, когда что-то делается ради одной цели".

Быстрицкий также напомнил о состоявшейся ранее передаче России второй партии американских аппаратов искусственной вентиляции легких. "В той ситуации был важен вопрос паритетности: вы нам помогаете, и мы, соответственно, можем вам помочь, - пояснил он. - В случае же с ликвидацией последствий аварии [в Норильске] администрация [президента США Дональда] Трампа пытается создать свою повестку дня, особенно на фоне продолжающихся протестов в стране".

Эксперт выразил уверенность в том, что причина продолжающихся в США протестов - не само убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а глубокие конфликты, которые присущи современному американскому обществу. "Поэтому Трамп пытается всячески [создать] альтернативную повестку дня. Это основная затея, которая движет его администрацией при предложении помощи РФ", - заключил Быстрицкий.