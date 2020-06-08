Мосгоризбирком выступает против организации избирательных участков в шатрах на улице

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком не поддерживает идею об организации дополнительных участков в шатрах на улице для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Необходимые санитарные условия для его проведения будут обеспечены на стационарных участках, сообщил на заседании Общественной палаты столицы председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

"Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет", - сказал Ермолов.

По его словам, видеонаблюдение на участках будет круглосуточным.

Изначально общероссийское голосование по поправкам планировалось провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом было принято решение его перенести. 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

В новость была внесена правка (13:10 мск) — уточняется фамилия спикера в первом абзаце.