{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В ЛДПР подготовят проект закона об обязательных разделителях между встречными полосами

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев отметил, что резонансное ДТП с актером Михаилом Ефремовым должно стать импульсом к внесению изменений в законодательство

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев разработает законопроект об обязательной установке разделительных ограждений между полосами встречного движения после ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Лобовые столкновения заканчиваются практически всегда трагично... Это резонансное ДТП должно стать импульсом к внесению изменений в законодательство, в соответствии с которыми установка ограждений между встречными полосами движения будет обязательной, в том числе в черте города. Подготовим соответствующий законопроект", - приводит слова Свищева его пресс-служба во вторник.

По мнению депутата, если бы такие разделительные бордюры были на участке дороги, где произошла авария, последствия могли бы быть менее страшными, второй водитель мог остаться в живых. "Департамент транспорта столицы работает над обеспечением безопасности на московских дорогах, и вопрос установки ограждений есть на повестке. Но, к сожалению, трагедии, виновниками которых становятся пьяные водители, происходят", - добавил он и призвал ускорить решение этих вопросов. Одновременно нужно предусмотреть оснащение разделителями и старых федеральных трасс при их реконструкции, заключил Свищев.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Путин обсудил с Меркель положение дел в Сирии, Ливии и на Украине
Читать полностью