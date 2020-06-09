В ЛДПР подготовят проект закона об обязательных разделителях между встречными полосами

"Лобовые столкновения заканчиваются практически всегда трагично... Это резонансное ДТП должно стать импульсом к внесению изменений в законодательство, в соответствии с которыми установка ограждений между встречными полосами движения будет обязательной, в том числе в черте города. Подготовим соответствующий законопроект", - приводит слова Свищева его пресс-служба во вторник.

По мнению депутата, если бы такие разделительные бордюры были на участке дороги, где произошла авария, последствия могли бы быть менее страшными, второй водитель мог остаться в живых. "Департамент транспорта столицы работает над обеспечением безопасности на московских дорогах, и вопрос установки ограждений есть на повестке. Но, к сожалению, трагедии, виновниками которых становятся пьяные водители, происходят", - добавил он и призвал ускорить решение этих вопросов. Одновременно нужно предусмотреть оснащение разделителями и старых федеральных трасс при их реконструкции, заключил Свищев.