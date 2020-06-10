Памфилова: ЦИК занимается информированием о поправках в конституцию, а не агитацией

"Что касается ЦИК и всей избирательной системы. Наша основная функция - максимальное информирование граждан и разъяснение, что собой представляют поправки. И все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимаемся агитацией, не состоятельны", - сказала Памфилова.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду заявила, что комиссия занимается исключительно информированием граждан о предстоящем общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции и разъяснением сути изменений в основной закон, а не агитацией.

По ее словам, закон о поправке к конституции не регулирует агитацию, "но это не означает ее отсутствие в принципе". "Все, что не запрещено, то разрешено. У нас гарантируется свобода слова, свобода выражения, каждый имеет право выражать свою позицию, что и активнейшим образом делают те, кто считает, что им нельзя агитировать. Весь интернет, все социальные сети - там преобладает их агитация негативная на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против и при этом плачутся, что они не могут агитировать", - отметила глава ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.