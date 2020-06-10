В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Возобновление сообщения между Россией и Белоруссией, которое было прекращено из-за ситуации с пандемией, произойдет, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выразив надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.

"Насколько мне известно, будут предприняты шаги, как только станет более ясной перспектива с динамикой самой пандемии", - сказал Руденко на конференции в ТАСС "Россия и Белоруссия: горизонты стратегического сотрудничества", отвечая на вопрос о сроках полноценного возобновления сообщения между странами.

Он подчеркнул, что ни у одной из сторон нет желания сохранять нынешнюю ситуацию с закрытием границы, это не соответствует интересам государств.

"Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. Я думаю, так и будет, как только эта всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль и соответствующие органы с нашей стороны и со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим границу опять в свободном, открытом режиме", - отметил замглавы МИД РФ.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.