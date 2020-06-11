Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец

Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из местных телеканалов.

"Мне близки программы многих политических партий, но членом какой-либо я не являюсь. Было бы странно, если бы на выборы я шел от какой-то партии. Мною принято решение, что я буду участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец", - сказал Солодов.

Ранее в краевом парламенте ТАСС сообщили, что в конце апреля был принят закон, расширяющий возможности участия граждан в выборах губернатора Камчатского края. В предыдущей редакции закона кандидат на должность губернатора выдвигается исключительно политической партией. Согласно принятым в 2020 году поправкам, гражданам дается право самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона. Следующие выборы губернатора Камчатки пройдут 13 сентября.