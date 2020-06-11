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Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец

Выборы пройдут 13 сентября
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Солодов Елена Верещака/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Солодов
© Елена Верещака/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Врио главы Камчатского края Владимир Солодов будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец.

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Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из местных телеканалов.

"Мне близки программы многих политических партий, но членом какой-либо я не являюсь. Было бы странно, если бы на выборы я шел от какой-то партии. Мною принято решение, что я буду участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец", - сказал Солодов.

Ранее в краевом парламенте ТАСС сообщили, что в конце апреля был принят закон, расширяющий возможности участия граждан в выборах губернатора Камчатского края. В предыдущей редакции закона кандидат на должность губернатора выдвигается исключительно политической партией. Согласно принятым в 2020 году поправкам, гражданам дается право самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона. Следующие выборы губернатора Камчатки пройдут 13 сентября.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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