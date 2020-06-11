И.о. главы Россотрудничества назначен Павел Шевцов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Павел Шевцов, являвшийся заместителем бывшего руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, назначен исполняющим обязанности главы агентства. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов.

"Шевцов будет исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел", - сказал он.

Брюханов отметил, что Шевцов будет исполнять обязанности, "пока указом президента не будет назначен новый руководитель агентства". Сама Митрофанова с сегодняшнего дня перешла на работу в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям.