{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

И.о. главы Россотрудничества назначен Павел Шевцов

Он будет исполнять обязанности, пока указом президента не будет назначен новый руководитель агентства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Павел Шевцов, являвшийся заместителем бывшего руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, назначен исполняющим обязанности главы агентства. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов.

"Шевцов будет исполнять обязанности на основании приказа министра иностранных дел", - сказал он.

Брюханов отметил, что Шевцов будет исполнять обязанности, "пока указом президента не будет назначен новый руководитель агентства". Сама Митрофанова с сегодняшнего дня перешла на работу в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям.

Теги
РоссияМитрофанова, Элеонора Валентиновна
Высылка российских дипломатов из Чехии
Источник: кандидатуры на замену высланным из Чехии российским дипломатам подобраны
Читать полностью