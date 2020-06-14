Источник: глава Ингушетии удовлетворил прошение мэра Магаса об увольнении

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении мэра Магаса Руслана Арсамакова по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах региона.

Ранее другой источник ТАСС сообщал, что 11 июня Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Заявление Арсамакова об увольнении по собственному желанию подписано", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Арсамакову 57 лет. Он возглавил город в конце прошлого года. Как сообщалось, в конце мая этого года Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозов у служебного автомобиля. Тогда мэр не пострадал, незначительные травмы получил водитель.