В МИД России назвали абсурдными заявления западных СМИ о затягивании процесса над Уиланом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МИД РФ считает абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в затягивании процесса над осужденным гражданином США Полом Уиланом. Об этом говорится в комментарии дипведомства в связи с вынесением приговора Уилану.

"Считаем абсурдными и необоснованными звучавшие в западных СМИ обвинения в "затягивании" процесса, который стартовал 30 марта. Как известно, сам Уилан на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, читал их без особой спешки с сентября прошлого года по март нынешнего, - отметили в министерстве. - Несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия, вызванные коронавирусной инфекцией, судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур".

МИД России в ответ на заявления о чрезмерной суровости вынесенного приговора Уилану указал на то, что в США за шпионаж предусмотрены десятки лет тюремного заключения без права помилования.

"Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах, наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения вплоть до пожизненного, причем без права помилования", - говорится в комментарии дипведомства.