Матвиенко положительно оценила работу Генпрокуратуры

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила деятельность Генпрокуратуры после заслушивания в верхней палате доклада руководителя ведомства Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России и проделанной работе по их укреплению за 2019 год.

"Что бы мы делали, если бы у нас не было такого института в стране, как прокуратора. По итогам доклада видно, что проделана колоссальная работа. Нет ни одной сферы, которая не была бы в поле зрения прокуратуры", - сказала Матвиенко.

Очень важно, по мнению спикера СФ, что граждане доверяют этому институту. "По количеству обращений в прокуратуру видно, что это один из немногих институтов, у которых есть такое высокое доверие граждан", - отметила сенатор.

Хотя Краснов занимает пост генпрокурора не так давно (с 22 января этого года), однако "из доклада очевидна преемственность, сохранение ключевых направлений деятельности прокуратуры, которые являются, безусловно, приоритетными", подчеркнула спикер СФ. "И в то же время [заметен] такой свежий взгляд и новые усиленные акценты, в первую очередь на защиту социальных прав граждан и на понимание того, что не менее важны меры превентивного характера", - добавила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента привела данные, согласно которым в сфере здравоохранения прокуратура выявила 77 364 факта нарушений прав граждан. "Мы все в дискуссиях, что каждый гражданин застрахован, у него есть страховой полис. Давайте зададимся вопросом: сколько выявлено нарушений прав граждан в сфере здравоохранения страховыми организациями? Да нисколько. Да не хотят они этим заниматься. Они по-прежнему перекачивают деньги работодателей, федеральные деньги в медицинские организации", - отметила Матвиенко.

"И таких примеров, где прокуратура лидирующая, где прокуратура выступает координатором всех структур, очень много. По итогам доклада это очевидно. Игорь Викторович, хочу поблагодарить вас за работу, вашу команду, ваш коллектив. Мы действительно искренне желаем вам успехов и надеемся на дальнейшую результативную работу", - добавила она.