Клишас сообщил, что возможность голосования по конституции в день парада Победы обсуждали

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Андрей Клишас подтвердил, что возможность проведения общероссийского голосования в один день с парадом Победы 24 июня действительно обсуждалась, но было принято решение не совмещать два очень важных события.

"Действительно, в какой-то момент такая возможность обсуждалась, было принято решение не смешивать два очень важных для страны события", - сказал Клишас на заседании дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что 24 июня - знаковая дата, так как именно в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. "У нас год 75-летия Победы. Парад - это важное событие само по себе для того, чтобы накладывать и другие мероприятия. Но и голосование по конституции тоже очень важное событие. Поэтому давайте отделять одно от другого", - сказал сенатор.

Он также выразил надежду, что возможность проголосовать в течение шести дней до дня голосования 1 июля "поможет тем, кто боится, что на участках образуется большое количество людей".

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ.