Путин назвал безответственными призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Призывы к лишению постоянных членов Совета Безопасности ООН права вето являются безответственными. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в авторской статье, посвященной истории Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля будет выложена версия на русском языке.

"Довольно часто звучавшие в последние годы призывы к запрещению права вето, к лишению постоянных членов Совета Безопасности особых возможностей на самом деле являются безответственными, - пишет российский лидер. - В конечном счете, если это произойдет, ООН в сущности станет Лигой Наций - встречей для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. К чему это привело, хорошо известно".

Как констатировал Путин, страны, одержавшие победу во Второй мировой войне, "подошли к формированию новой системы мирового порядка со всей серьезностью, стремясь избежать повторения ошибок своих предшественников".

Президент РФ отметил, что в работе ООН "в настоящее время возникает определенная напряженность, она не такая эффективная, какой могла бы быть". "Но ООН по-прежнему выполняет свою основную функцию", - подчеркнул Путин. "Принципы, лежащие в основе Совета Безопасности ООН, являются уникальным механизмом для предотвращения полномасштабной войны или мирового конфликта", - добавил он.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США.