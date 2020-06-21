Путин заявил, что политическая система России должна иметь много точек опор

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что политическая система страны должна иметь много точек опоры, этому призваны способствовать поправки в Конституцию РФ. Об этом он заявил в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который показал в воскресенье телеканал "Россия-1" .

"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства, - сказал российский лидер. - Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции".

Отвечая на вопрос о том, насколько устойчива политическая система страны сейчас, Путин признал: "Нам есть еще над чем работать". Он добавил, что не все нормы можно сформулировать в Основном законе, но поправки важны, так как именно конституция в конечном итоге является одним из объединяющих страну явлением. Путин напомнил о своей позиции, которая заключается в необходимости общероссийского голосования по поправкам, чтобы их авторами стали сами граждане России. "Как люди скажут - так и будет", - пояснил он.

"Мне не хочется говорить такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения, - добавил Путин. - Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам".