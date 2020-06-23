Песков заявил, что Россия понимает тех лидеров, которые не смогут приехать на парад Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кремль ожидает, что на парад Победы в Москву съедутся руководители около 10 государств и нескольких международных организаций. При этом РФ с пониманием относится к тому, что некоторые лидеры по тем или иным причинам не смогут присутствовать на торжестве.

"Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они хотели бы, подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что некоторые руководители других государств не приедут в российскую столицу в первую очередь из-за "тех или иных ограничений [из-за коронавируса], которые продолжаются в других странах". "Абсолютно с пониманием относимся, также с пониманием относимся к информации, которая пришла от президента Хорватии [о том, что он не сможет приехать в Москву]", - заверил представитель Кремля.

"Мы признательны за изначальную готовность [представителей других стран] разделить с нами радость этого праздника", - подчеркнул Песков.

Среди высоких гостей парада Победы он назвал руководителей Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - прим. ТАСС), Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. По словам Пескова, также будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.