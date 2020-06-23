Песков: внесение поправок в конституцию не потребует немедленных выборов в Госдуму

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Внесение поправок в Конституцию РФ не потребует немедленного проведения выборов в Государственную думу или переназначений на ключевые руководящие посты в стране. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Песков, судьбоносную важность поправок в Конституцию РФ осознает подавляющее большинство россиян. "Ощущение важности и эффект от этих изменений - это, скорее, вопрос существования государства и его будущего", - добавил представитель Кремля. При этом он счел некорректным говорить о том, когда эффект от поправок может проявиться.

Отвечая на вопрос о проведении голосования в регионах РФ, где еще сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, представитель Кремля подчеркнул, что "вся процедура голосования Центризбиркомом отлажена таким образом, что она никоим образом не будет представлять хоть какую-то опасность для здоровья граждан". "Потому что именно здоровье граждан является абсолютным приоритетом для президента Российской Федерации", - отметил Песков. При этом он констатировал: "В регионах главы используют свои особые полномочия для регулирования санитарно-эпидемиологических ограничений".

"В Кремле исходят из заявления президента [РФ Владимира Путина] о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о том, есть ли в Кремле план на случай, если россияне не поддержат поправки в конституцию. "Любое голосование подразумевает два варианта, и только если эти поправки будут поддержаны в ходе голосования, они вступят в силу", - повторил он.