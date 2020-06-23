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Голосование по поправкам в конституцию

Крашенинников: поправки к конституции потребуют принятия более 70 законов

Отдельный блок будет посвящен здравоохранению, указал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ после вступления в силу повлекут принятие более 70 законов, отдельный блок будет посвящен здравоохранению. Об этом во вторник в эфире программы "Право на справедливость" на "Первом канале" сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Наверно, в первый раз скажу, потому что в моей пояснительной записке было указано порядка 30 [законов], то уже даже наверно больше 70 будет. По здравоохранению - это отдельный блок. Я надеюсь, что мы будет продолжать гордиться врачами, но и будем гордиться системой здравоохранения. Вот у нас точка отсчета очень хорошая", - сказал Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

Депутат отметил, что в поправки заложено большое число норм прямого действия и они будут учитываться при подготовке бюджета.

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РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичГолосование по поправкам в конституцию
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