МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России иронично отреагировало на появление флага ЛГБТИ на здании посольства США в Москве, разместив в четверг комментарий под соответствующим постом американского диппредставительства в Facebook музыкальную композицию Поля Мориа под названием "Шалунья" (El Bimbo - прим. ТАСС).

"Для поддержания вашего жизнерадостного и веселого настроения в столь сложное время для Америки, которая должна была стать снова великой", - говорится в комментарии на английском языке. К нему прикреплена ссылка на выступление ансамбля Мориа с мелодией, ставшей известной в том числе благодаря американской комедии "Полицейская академия" со сценами в баре "Голубая устрица".

В тексте российские дипломаты использовали слово gay, которое в английском языке имеет два значения - "веселый" и "гомосексуальный". Также очевидна аллюзия на слоган первой президентской кампании Дональда Трампа: "Сделать Америку снова великой".

Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, флаг сообщества ЛГБТИ был вывешен на здании посольства 25 июня, так как впервые он был использован в этот же день в 1978 году во время парада на День свободы в Сан-Франциско.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот жест посольства США, заявил, что нарушать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних недопустимо.

Последний месяц в США не утихают массовые протесты. Беспорядки начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.